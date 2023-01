Charleville-Mézières : trois hommes condamnés pour avoir enlevé et séquestré leurs cambrioleurs présumés

Trois Carolomacériens, dont deux éducateurs, comparaissaient ce lundi devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour avoir voulu se faire justice eux-mêmes après avoir été victimes de cambriolages, dans le quartier du Grand Rulut. Jugés pour enlèvement, séquestration et extorsion avec violences envers leurs cambrioleurs, ils ont été condamnés à des amendes allant de 400 à 600 euros.

Les faits remontent à plus de cinq ans. Le 7 octobre 2017, un des trois pères de famille cambriolés se rend au commissariat de police, où, selon lui, on refuse de prendre sa plainte. Il ne comprend pas, s'emporte, et décide de régler lui-même cette affaire. Ce qu'il souhaite récupérer, ce n'est pas tant les 2 000 euros qu'on lui a volés, mais surtout les bijoux en or de la dot de son mariage.

Les victimes de cambriolages ont voulu se faire justice eux-mêmes

La rumeur désigne un multirécidiviste du quartier comme étant à l'origine de quatre cambriolages commis en quelques jours dans le même quartier. Le père de famille décide de se rendre chez lui. L'homme reconnaît les faits. Un attroupement se forme alors au pied de l'immeuble. Parmi eux se trouvent deux autres prévenus, jugés ce lundi, eux aussi récemment cambriolés.

Le voleur présumé ainsi que son complice sont emmenés dans un bois, là où ils disent avoir caché les bijoux. Les prévenus reconnaissent les avoir frappés à ce moment-là, mais assurent qu'ils n'étaient plus sur les lieux lorsque les deux voleurs présumés sont forcés à se déshabiller et sont photographiés. Des clichés qui seront ensuite diffusés sur les réseaux sociaux.

Des prévenus au casier judiciaire vierge

Une semaine plus tard, l'histoire se répète. Deux victimes de cambriolage se rendent chez un autre habitant du quartier du Grand Rulut et l'emmène au commissariat pour qu'il se dénonce. Mais l'enquête n'aboutit pas. Et ce sont donc les trois cambriolés qui ont été condamnés ce lundi. Tous admettent avoir dépassé les limites. "Si ça devait de nouveau arriver, je rentrerais chez moi, mais je me sentirais en insécurité toute ma vie", lâche l'un d'eux.

Hormis une infraction routière en Belgique, aucun des trois individus n'avait jusqu'ici été condamné. Ils ont obtenu que cette condamnation n'apparaisse pas dans leur casier. Un quatrième prévenu a été relaxé, la justice a estimé qu'il se trouvait simplement sur les lieux au moment des faits. Educateur au foyer de l'enfance, il avait perdu son emploi après cette affaire.