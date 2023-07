Charleville-Mézières : un agent de la Région soupçonné de "corruption", l'affaire classée sans suite

En avril 2022, Alain Lobet avait été mis à pied, à trois mois de la retraite, après la plainte d'un chef d'entreprise. Depuis, il était visé par une enquête pour des soupçons de "corruption" et "tentative d'extorsion de fonds". La semaine dernière, l'affaire a été classée sans suite par la justice.

Ce chef d'entreprise accusait l'agent d'avoir demandé une partie d'une subvention octroyée à une société, entre 35 000 et 47 000 euros, sans quoi il aurait bloqué le virement. Il assurait avoir des preuves sous forme d'enregistrements audios, elles ont été jugées non recevables selon l'avocat d'Alain Lobet.

Maître Ahmed Harir salue une victoire pour son client. "Il est évidemment soulagé, mais il est encore sous le coup de l'émotion, parce qu'il a été jeté aux chiens pendant plusieurs mois."

Une plainte pour "dénonciation calomnieuse" toujours en cours

Maître Ahmed Harir indique que la Police judiciaire de Nancy, désignée par le parquet de Charleville-Mézières, a mené une "enquête très poussée", avec une perquisition du domicile de son client. "Evidemment, on n'a pas trouvé un centime ou quelque chose qui pourrait paraître suspect", insiste l'avocat.

Et il ne compte pas en rester là. La plainte qu'il a déposée le 22 juillet 2022 pour "dénonciation calomnieuse" est toujours en cours. Maître Ahmed Harir va par ailleurs demander au parquet l'ouverture d'une enquête. Il prévoit également de "demander des comptes aux délateurs et à la Région", à savoir des dommages et intérêts. De son côté, la Région Grand Est ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.