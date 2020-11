Charleville-Mézières : un appel à témoins lancé après la disparition d'un adolescent

La police nationale de Charleville-Mézières (Ardennes) lance un appel à témoins pour retrouver Mathéo Bureau. L'adolescent a fugué le 16 novembre et n'a plus donné signe de vie depuis.

Un appel à témoins pour disparition inquiétante a été lancé ce mercredi, par la police nationale de Charleville-Mézières (Ardennes). Mathéo Bureau, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 16 novembre, date à laquelle il a fugué vers 5h45 du matin.

Mathéo mesure entre 1m65 et 1m70, il est de corpulence fine. Il a les cheveux châtains courts et plats. Sa tenue vestimentaire pourrait être composée d'une parka kaki, à capuche et de vielles chaussures de type baskets, claires et sales. La police précise que l'adolescent pourrait se trouver sur la commune de Charleville-Mézières.

Si vous avez une information permettant de localiser l'adolescent, vous pouvez joindre le commissariat de Charleville-Mézières au 06 15 89 42 (heures de bureau) ou au 03 24 57 94 94 (soir et week-end).