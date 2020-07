Charleville-Mézières : un trafic de drogues démantelé dans le quartier Manchester

Six personnes ont été interpellées à Charleville-Mézières mardi dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Depuis plusieurs mois, ces jeunes âgés d'une vingtaine d'années auraient vendu de l'héroïne et du cannabis dans le quartier Manchester.

C'est une enquête qui a duré plusieurs semaines pour la police nationale et la police municipale à Charleville-Mézières. Six personnes ont été interpellées mardi 30 juin, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants dans le quartier Manchester. Selon les enquêteurs, ces jeunes âgés d'une vingtaine d'années vendaient de l'héroïne et du cannabis amassant plusieurs milliers d'euros par jour.

"On a des délinquants qui faisaient régner la terreur dans le quartier", explique Philippe Miziniak, le Directeur départementale de la sécurité publique. "Nous travaillons sur ce trafic depuis le printemps et la période du confinement." L'enquête aboutit finalement à plusieurs interpellations, dont une avec l'aide du RAID.

Quatre personnes en détention provisoire

Présentés au tribunal ce vendredi 3 juillet lors d'une comparution immédiate, les prévenus ont choisi un délai pour préparer leur défense. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès fin août, dans quatre maisons d'arrêt différentes. Un cinquième homme a été lui placé sous contrôle judiciaire.

La fin de ce trafic dans le quartier Manchester est un soulagement pour Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières : "Ce trafic menaçait la tranquillité de tous. Les trafiquants utilisaient l'espace commun, il fallait mettre un terme à cette situation. Je me réjouis de ces arrestations mais je sais qu'il va falloir gagner d'autres batailles."