Charlie Hebdo : l'ancien directeur Eric Portheault débouté au sujet du prix de vente de ses parts du journal

Riss a obtenu gain de cause

L'ex-directeur général de Charlie Hebdo, Eric Portheault, en conflit avec le journal satirique au sujet du prix de vente de ses parts dans l'hebdomadaire, a été débouté en mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris. Le jugement a été dévoilé par le magazine Capital.

Eric Portheault demande 1,8 million d'euros pour la vente de ses parts

Eric Portheault, qui détient 33% du capital du journal, avait quitté début 2018 la direction générale de l'hebdomadaire. Il voulait vendre ses parts pour 1,8 million d'euros. La somme avait été calculée en vertu d'une clause figurant dans les statuts de Charlie Hebdo. Elle devait refléter la forte hausse des fonds propres du journal. Les ventes s'étaient en effet envolées après l'attentat de janvier 2015 contre la rédaction de l'hebdomadaire.

Riss estime que la nouvelle clause des statuts n'est pas valide

Le directeur du journal, Riss, n'était pas d'accord sur la somme demandée. Il avait saisi le tribunal de commerce. Il estime que la clause invoquée, introduite dans les statuts du groupe quelques mois après l'attentat, n'est pas valide.

Riss, grièvement blessé dans l'attentat, avait bien approuvé la modification des statuts. Il sortait tout juste d'une longue hospitalisation et il a assuré ne pas avoir été informé de l'introduction de cette clause, ce que conteste Eric Portheault.

L'ancien DG avait contre-attaqué devant le même tribunal pour obtenir gain de cause.

"L'argent des morts" ne devait pas servir à rémunérer des actionnaires

Riss a fait aussi valoir plusieurs déclarations de l'ancien directeur général et de lui-même, dans lesquelles ils s'étaient tous deux engagés à ce que "l'argent des morts", c'est-à-dire les bénéfices tirés de l'envolée des ventes de Charlie Hebdo après l'attentat de janvier 2015, serve uniquement à "pérenniser le journal", et non à rémunérer ses actionnaires.

Dans son jugement rendu le 14 mai, le tribunal de commerce a donné raison à Riss. Il a jugé que l'adoption des statuts n'était pas valide.

Il a estimé que la formule de calcul liant la valeur de rachat des titres aux fonds propres de Charlie Hebdo ne pouvait donc pas s'appliquer.

L'avocat d'Eric Portheault a indiqué qu'il allait faire appel, sans commenter le jugement. L'hebdomadaire, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer.