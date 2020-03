Un accident s'est produit ce samedi soir à Charmes-sur-Rhône. Un automobiliste a violemment percuté la voiture d'une femme, qui transportait son bébé de 15 mois. Les deux voitures ont terminé leur course dans le mur d'une habitation. La mère et son enfant vont bien. L'automobiliste est en fuite.

Charmes-sur-Rhône : il percute la voiture d'une femme avec un bébé à bord et prend la fuite

Une femme s'engage dans un carrefour du centre de Charmes-sur-Rhône ce samedi soir, vers 22 heures, lorsqu'un automobiliste lui fonce dessus. L'accident est impressionnant : les deux voitures terminent leur course dans le mur d'une maison, elles sont toutes deux complètement détruites. Le responsable de l'accident prend la fuite, à pied, alors que dans l'autre voiture se trouvent la conductrice et son bébé de 15 mois. Ils sont pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital, aucun d'eux n'est blessé.

La brigade de La Voulte est à la recherche de l'automobiliste mis en cause. Pour l'heure, ils ne savent pas si le véhicule lui appartient. Des témoins de la scène sont auditionnés pour permettre de retrouver sa trace rapidement.