Charmes-sur-Rhône : les deux portions du pont en construction réunies

C'est l'une des étapes les plus impressionnantes dans la construction de ce pont à doubles voies de Charmes-sur-Rhône en Ardèche permettant de relier la Drôme à l'Ardèche. Ce mercredi 22 novembre, les deux bouts du pont ont été reliés au-dessus du Rhône. Il s'agit de l'avant-dernière phase du chantier avant la pose du tablier prévu en 2023.

Cette opération connexion prend entre 30 à 45 minutes. Sept câbles tirent la partie droite de l'ouvrage, la charpente peut alors se positionner sur la pile. Grâce à cette inclinaison, elle peut remonter et rejoindre l'autre moitié de la charpente déjà en place. Pour le maire de Charmes-sur-Rhône, Thierry Avouac : "c'est une grande satisfaction ! Depuis ma plus jeune enfance, nous parlons de ce projet de nouveau pont et je serai là le jour où il faudra couper le ruban, pour le bambin que j'étais, c'est très important."

Ce dernier lançage permet aux deux demi-charpentes de se rejoindre au-dessus du canal du Rhône. - Département de l'Ardèche

Depuis un an, une centaine de personnes travaillent sur cette construction de 700 tonnes d'acier. Cette infrastructure de 204 mètres comportera deux voies. Elle permettra de désengorger la circulation qui se fait pour l'instant sur une voie sur le pont situé juste à côté. En moyenne 7 000 véhicules dont 2% de poids lourds empruntent quotidiennement le pont sur le canal du Rhône qui permet de relier la RN7 (Drôme) et la RD86 (Ardèche) à la hauteur de Charmes-sur Rhône.

Pour Olivier Amrane, Président du Conseil Départemental de l'Ardèche : "ce pont c'est une fierté pour nous, la liaison entre les deux départements est essentielle. Sans la voiture chez nous, les habitants ne peuvent rien faire. C'est un gage d'attractivité. Pour autant, on s'engage également dans les mobilités douces en conservant l'ancien pont. Il sera dédié aux vélos et aux promeneurs."

Ce mercredi, certains habitants se sont rendus sur les lieux pour observer l'avancée du chantier. Sévan, 7 ans est venu avec sa grand-mère originaire de la Voulte-sur-Rhône. Il suit l'évolution des travaux depuis le début : "ça me fait bizarre parce qu'ils ont bientôt fini de coller les morceaux du pont".

Le montant du chantier s'élève à 14 875 000 € TTC. Le département de l'Ardèche a investi 7 430 000 €, celui de la Drôme : 2 200 000 €. Lancés en novembre 2021, les travaux doivent être livrés à l'été 2023.