Charnier à la fac de médecine Paris-Descartes : des familles vont manifester en silence

Le rendez-vous est fixé à 11h30 ce jeudi devant la Faculté de médecine de la rue des Saint-Pères (6e arrondissement). Des familles vont se rassembler là où les corps de leurs proches en décomposition ont été découverts fin 2016. L'affaire n'était sortie dans la presse qu'en novembre 2019 grâce au magazine L'Express. Depuis, des dizaines de familles ont porté plainte contre X pour "atteinte à l'intégrité d'un cadavre".

Car c'est bien la dignité des disparus qui a été bafouée : des milliers de cadavres étaient conservés dans des conditions déplorables au 5e étage du bâtiment. Une réalité encore difficile à digérer pour les proches des donneurs. Carolkim Tran-Garrel, la fille de l'acteur Maurice Garrel décédé en 2011, a témoigné ce jeudi sur France Bleu Paris.

"On a dépassé le stade de la colère, on est atterrés, on souffre beaucoup. Quand on apprend ça c'est un deuxième décès. On demande l'ouverture d'une information judiciaire pour qu'un juge d'instruction soit nommé, car là depuis que l'histoire est sortie il n'y a pas un mot des pouvoirs publics, c'est comme si on n'existait pas. Et puis on voudrait aussi une traçabilité des corps, et une vraie législation pour encadrer ce don des corps."

Un rassemblement est prévu jeudi matin devant la prestigieuse Fac de médecine de la rue des Saint-Pères. © Maxppp - Julien Duffe

Les familles veulent des réponses et des sanctions

Carolkim Tran-Garrel, comme les autres proches des victimes, cherche avant tout à comprendre comment cette situation a pu se produire.

"Je suis allée à Descartes pour avoir des explications et les gens qui m'ont reçu étaient très mal à l'aise, le monsieur transpirait énormément et ne me regardait pas dans les yeux."

La fille de Maurice Garrel ne demande pas d'argent, mais des sanctions pour les responsables.

"Les responsables sont par exemple Frédéric Dardel, ou avant Axel Kahn. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, c'est trop facile. En général on sait ce qui se passe dans sa maison, sinon on n'a rien à y faire. Ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils doivent aller en prison. On doit leur enlever la légion d'honneur, et surtout il faut qu'ils ne puissent plus travailler nulle part."

Le centre de don des corps est frappé d'une fermeture administrative depuis le mois de décembre. Et ce jeudi, Radio France et l'Express font de nouvelles révélations. Le service a fait l'objet d'un étrange cambriolage il y a plusieurs semaines, des archives se sont volatilisées. Comme si quelqu'un avait voulu détruire des preuves.