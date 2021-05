Charquemont : deux mineurs tentent de voler le coffre-fort d'une personne handicapée

Trois jeunes, dont deux mineurs, sont suspectés d'avoir attaqué à son domicile un homme en fauteuil roulant, ce jeudi 20 mai, à Charquemont dans le Doubs pour lui voler son coffre-fort.

Les voisins ont donné l'alerte

Vers 20h, armés d'un gourdin et d'une matraque, les deux plus jeunes de la bande auraient pénétré dans sa maison avant de frapper et faire tomber la personne en situation de handicap, âgée d'au moins 70 ans selon la gendarmerie. Alertés par les cris, les voisins aperçoivent alors l'un des voleurs présumés sortir avec le coffre fort sous le bras et contactent les forces de l'ordre. Âgé de 15 ans, il est arrêté dans la foulée par la brigade de Maîche puis placé en garde à vue.

Le lendemain, son complice, 17 ans, se rend de lui même à la gendarmerie de Maîche pour se dénoncer. Originaires de Besançon, les deux adolescents ont été déférés samedi devant le parquet de Besançon et devraient être mis en examen par un juge pour enfants.

La victime va bien et a récupéré son coffre-fort

Le troisième larron a lui été cueilli samedi par la brigade de recherches de Montbéliard à son domicile, puis placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir conduit les deux mineursau domicile de la personne handicapée, puis d'avoir attendu dans son véhicule qu'ils reviennent. Âgé de 29 ans, il est passé devant le procureur de la République de Montbéliard ce dimanche et sera jugé en comparution immédiate mardi devant le tribunal de Montbéliard. Il est en détention provisoire.

La victime, bien que blessée à la tête, est saine et sauve et a pu récupérer son coffre-fort, qui contenait toutes ses économies.