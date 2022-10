Charente-Maritime : 14 orphelins de guerre ukrainiens devraient trouver refuge sur l'Île d'Oléron pour un an

C’est un bâtiment de plus de 500 mètres carrés, à l’abandon depuis septembre dernier. Actuellement en pleine rénovation, cet orphelinat en devenir devrait bientôt accueillir 14 enfants ukrainiens orphelins, de 4 à 11 ans. Sept petits garçons, et sept petites filles. Impossible, encore, de savoir quand cela sera possible. Et pour cause.

Dans la guerre qui oppose le pays à la Russie depuis février dernier, ces enfants ont perdu leurs parents. Aucun n’a retrouvé la trace d'un autre membre de sa famille. Ainsi, difficile de connaître leur exacte identité. Un vide informationnel qui complique leur arrivée en France. Dans l’attente de les voir s'installer temporairement sur l’île, les bénévoles de l’association "Oléron se mobilise " rénovent le bâtiment qui leur servira demain de refuge pendant un an.

Alain est le trésorier bénévole de l'association "Oléron se mobilise". Il passe des heures sur ce chantier. © Radio France - © Romane Brisard

« On veut leur faire oublier la guerre »

Une odeur de peinture fraîche se dégage du bâtiment Fleur de sel du Centre héliomarin de l’Île d’Oléron. Une bâtisse généreusement prêtée par l’association ATASH . Depuis trois semaines, les bénévoles d’" Oléron se mobilise " s’y relaient inlassablement. Ils sont retraités, ou viennent en dehors de leurs heures de travail donner un peu de leur temps et de leur énergie à la rénovation de ce bâtiment.

Alain, t-shirt taché et doigts pleins de peinture, descend de son échelle, le dos courbé. "Ça tire un peu, mais c’est pour la bonne cause". A 73 ans, cet ancien pompier oléronais compte bien rester jusqu'à la fin des travaux. "Mais c’est normal ! C’est normal de participer ! Quand on est grand-père comme moi, on est obligé de penser à l’avenir de ses enfants". A peine une pièce repeinte que l’oléronais s’attaque au lavabos.

Des dizaines de jouets, encore empilés dans des boîtes et des cartons, attendent l'arrivée de ces 14 orphelins de guerre ukrainiens. © Radio France - © Romane Brisard

Tout est prêt, ou presque. Encore quelques petites finitions par-ci par-là, avant que les 14 petits lits puissent trouver leur place dans cet orphelinat improvisé. Mais difficile de dire quand les enfants, eux, pourront s’endormir dedans.

« Un enfant de quatre ans ne sait pas décliner son identité »

Téresa Denkiewicz inspecte la pièce qui servira de salle de jeux aux enfants. Un nouveau revêtement de sol vient d’y être posé, afin qu’ils puissent s'y défouler en toute sécurité. "J’ai tellement hâte de voir ces bouts de chou ici", rêve là vice-présidente de l’association " Oléron se mobilise ". "Mais ce n'est pas si facile", souffle-t-elle. Perchée sur ses talons hauts, elle enchaîne les coups de fils, court d'une pièce à l'autre...

Téresa Denkiewicz, vice-présidente de "Oléron se mobilise" et Alain, le trésorier de l'association née en même temps que le conflit entre l'Ukraine et la Russie. © Radio France - © Romane Brisard

Depuis sa visite dans sept orphelinats ukrainiens trois semaines en arrière, au début du mois d'octobre, Téresa Denkiewicz remue ciel et terre pour accélérer les démarches. "Je dois m'acharner contre l'administration. C'est très difficile de faire voyager ces enfants, même si c'est le ministère de Kiev qui nous demande d'en prendre soin", explique-t-elle.

"Un enfant de quelques années que l'on retrouve dans les gravats, au milieu de la guerre, ne sait pas décliner son identité, son nom...". Ainsi, les papiers de quatre des 14 orphelins de guerre qui devraient intégrer l'orphelinat charentais-maritime ne sont pas encore à jour. Les démarches sont en cours. D'ici là, l'association compte sur votre générosité et votre temps pour continuer l'aménagement de ce futur orphelinat. Vous trouverez pour cela, sur le site internet de l'association, une page dédiée et sécurisée pour les virements en ligne. Tous vos dons de jouets, vêtements, produits ménagers, nourriture et autre sont également les bienvenus.