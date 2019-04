Charron (17) : un mort et deux blessés graves dans l'accident d'un camping-car

Un camping-car est sorti de la route et s'est encastré dans un arbre ce mardi matin à Charron. Il y a un mort, deux blessés graves et un blessé léger. Deux septuagénaires et des enfants.

Charron, France

Un terrible accident de camping-car a eu lieu ce mardi matin entre Villedoux et Charron, au nord de La Rochelle, sur la route de la Vendée. Il a fait un mort, deux blessés graves et un blessé léger. Le camping-car, seul en cause, est sorti de la route et s'est encastré dans un arbre.

L'accident a eu lieu sur la RD9, vers 11 heures 30. Plus d'une quarantaine de secouristes sont intervenus : pompiers, deux équipes du SMUR, de Charente-Maritime et de Vendée, ainsi que deux hélicoptères. Il a fallu extraire les quatre occupants du camping-car. L'un d'eux, un homme de 72 ans, a été déclaré décédé. Les blessés graves sont une femme de 70 ans et un petit garçon de 9 ans, considérés en "urgence absolue" par les pompiers et les SMUR. Une petite fille de 6 ans et demi est plus légèrement blessée, en "urgence relative".

La gendarmerie a mis en place des déviations le temps de l'intervention des secours.