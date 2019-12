Charroux : Une boutique de foie gras et de vin dévalisée avant les fêtes

Charroux, France

"Ils m'ont tout piqué ! En plus, dans les vins, il y en avait que j'avais depuis 2010, 2011." Au téléphone, Thierry Paris, le gérant de la boutique, s'est dit "catastrophé" par ce cambriolage. "C'est la première fois que ça m'arrive. Et au pire moment, en plus !"

En effet, à l'approche des fêtes, son épouse et lui, qui tiennent seuls la boutique située 18 rue de l'Horloge, à Charroux, sont "au chômage technique. Je ne peux pas refabriquer du foie gras avant le début de l'année prochaine. Et il me reste dix bocaux de foie gras ! Je refuse tous les clients qui viennent à la boutique, et je vais devoir dire à ceux qui m'ont commandé des produits que leur commande a été volée ! Je suis catastrophé, _je vais devoir fermer_", se lamente-t-il.

Montant du manque à gagner : 30000 à 40000 euros, selon Thierry Paris. Une somme non-négligeable, qui lui permettait de tenir le début d'année civile, quand le carnet de commande est moins rempli. "Là, tout est remis en question", se désole-t-il.

Les époux ont porté plainte auprès de la gendarmerie de Chantelle, mais le gérant "n'a aucun espoir" de remettre la main sur ses stocks. Il appelle tous les clients à ne surtout pas acheter du foie gras estampillé Thierry Paris à un quelconque vendeur ou revendeur. "Les seuls endroits où acheter, c'est à la boutique, ou bien sur le marché de Noël d'Issoire, où nous sommes jusqu'au 24 décembre"