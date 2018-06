Le dispositif lancé pour lutter contre les incivilités et les cambriolages, à Aixe-sur-Vienne, pose énormément de questions selon la Ligue des droits de l'homme et le Syndicat des avocats de France. Maître Edith Verger-Morlighem, ex-bâtonnière de Limoges, y voit une incitation à la délation.

Aixe-sur-Vienne, France

Demander à des habitants d'être attentifs aux allées et venues dans un quartier, pour prévenir la délinquance : c'est le principe d'une charte mise en oeuvre à Aixe-sur-Vienne. Mais ce dispositif de type "voisins vigilants" risque d'avoir des effets pervers, estime Maître Edith Verger-Morlighem, avocate à Limoges, au nom de la LDH et du syndicat des avocats de France. Elle répondait à 8h15 aux 3 questions de Jérôme Edant.

Qu'est-ce qui vous choque, dans cette charte ?

Tout. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas exactement le rôle de ces personnes. Une infraction pénale, moi je sais ce que c'est : elle est définie par le code pénal. Et ces règles sont protectrices. Là, le flou rend le dispositif dangereux. Parce que c'est quoi une incivilité ? Une dégradation publique, une injure, le code pénal les définit. Mais une incivilité, où est-ce que ça commence, et où est-ce que ça finit ? Quels faits vont dénoncer ces voisins dits vigilants ? Qu'en fera-t-on ?

Très clairement, vous craignez de la délation...

C'est cela. On peut penser que des personnes seront particulièrement responsables, auront à cœur d'accomplir une mission, en respectant toutes les règles et l'intimité de la vie privée. Et puis on peut avoir des gens qui, peut-être de bonne foi, dénonceront ce qui leur paraît anormal mais qui est anodin. Prenons un exemple caricatural mais actuel : surveiller les démarchages. Est-ce que si on voit passer une dame avec un panier d'osier, on va la dénoncer car elle risque d'embêter les voisins ? Est-ce qu'un homme semblant venir de l'autre côté de la Méditerranée et portant une barbe va être stigmatisé comme danger potentiel ?

Le but, c'est quand même d'éviter des infractions... ça n'est pas positif ?

Il y a des institutions pour cela, des gendarmes. Et s'ils sont trop peu nombreux, c'est de la responsabilité de l'autorité publique ! Est-ce que le citoyen doit se substituer à l'autorité publique ? Et puis quelle ambiance dans les quartiers ? Est-ce que ces voisins vigilants seront clairement identifiés ? Ou est-ce que chacun va se mettre à soupçonner son voisin ? Ce n'est pas ça le vivre-ensemble, c'est exactement le contraire ! Quand il n'y a pas de confiance, pas de solidarité, on crée des problèmes là où il n'y en avait peut-être pas.