Chartreuse : tensions autour de l'accès à la Tour Percée, merveille géologique, située sur un terrain privé

Eric, qui habite Montmélian, en Savoie, n'a plus remis les pied dans le secteur des Hauts de Chartreuse depuis 2021. Ce jour-là, avec sa compagne, il projette d'aller voir la Tour Percée, une double arche de 30 mètres, qu'un livre publié chez Glénat en 2006, avait rendue célèbre. Jusque-là, elle n'était connue que des initiés et puis le bouche-à-oreille a fait son œuvre, sans pour autant, bien sûr, que l'on puisse parler de sur fréquentation, l'accès étant quand même un peu sportif.

Soudain, Eric se retrouve face à une voiture, qui lui barre le passage. Un homme, vêtu d'une tenue de chasseur, carrure athlétique, en descend et lui demande de faire demi-tour, expliquant qu'il était sur une propriété privée. Poliment, Eric refuse, arguant qu'il n'a vu aucun panneau lui interdisant l'accès.

"Tu vas prendre mon poing dans ta gueule"- Le chasseur au randonneur

Nous avons pu visionner la vidéo qu'Eric a tournée avec son téléphone portable. Elle dure 2'50. L'homme se présente comme le gérant de la société de chasse. "Si vous voulez que j'appelle les gendarmes, on va perdre du temps, mais j'aurai gain de cause, c'est sûr" dit-il et il enchaine : "Je suis chez moi, ici, je vous ai demandé gentiment de partir, vous refusez (...) dans un moment, tu vas prendre mon poing dans ta gueule. T'iras porter plainte, j'aurai ton nom!"

Eric lui donne alors son nom et son prénom, son lieu de résidence, d'un ton calme. Son interlocuteur poursuit : "Vous me dites que je n'ai pas le droit de police, mais je l'ai car je suis le gestionnaire."

Eric lui demande sa carte : "je ne peux pas vous croire juste sur parole."

"Baisse les yeux !" - Le chasseur au randonneur

L'homme continue : "Faut revoir vos cours sur la législation. Si je vous casse la gueule, maintenant, vous pouvez toujours porter plainte. Les trois derniers à qui j'ai cassé la gueule..." Et il laisse sa phrase en suspens, en faisant un geste qui signifie qu'il ne s'est rien passé. Puis, il monte la voix : "Et ne me regarde pas comme çà, parce que tu vas prendre une tarte." Il répète cette phrase plusieurs fois en criant et il ajoute : "Baisse les yeux ! Baisse les yeux!"

Eric, toujours d'une voix calme, dit :"Ah! certainement pas, Monsieur. Monsieur, vous êtes menaçant!"

Puis, on comprend qu'Eric se fait bousculer et il dit, plusieurs fois : "Je m'en vais, je m'en vais!"

"On a eu très peur, quelque part, ils ont gagné" -Eric

Malgré cela, le gérant de la société de chasse le fait tomber par terre. "Il se met à quatre pattes sur moi, avec sa main sur mon cou. Ma compagne récupère le téléphone. Alors, il nous a raccompagnés aux limites de sa propriété par un autre chemin qu'on n'avait pas emprunté à la montée. On a eu très, très peur. Quelque part, ils ont gagné. Pour moi, en pleine Chartreuse, dans un Parc naturel, il y a une zone de non-droit et qui est connue des responsables du Parc et des communes qui ne font rien."

Eric a alors déposé plainte. "Mais je ne comprends pas pourquoi elle a été instruite par les gendarmes de Beaurepaire, là où habite mon agresseur et pas par ceux du secteur où s'est déroulée la scène." Il a appris oralement par les gendarmes que sa plainte avait été classée sans suite, car l'infraction n'était pas constituée : "Pour moi, c'est incompréhensible, je n'ai pas eu d'ITT, mais il y a la vidéo. six autres plaintes, comme la mienne, ont également été classées sans suite." regrette-t-il.

Sept plaintes classées sans suite

Il y a un an et demi Eric avait écrit à la préfecture de l'Isere pour que ce gestionnaire soit inscrit au FINIADA, le fichier des interdits de port d'arme sur décision administrative, au vu de sa dangerosité. Il n'a pas eu de réponse.

La société de chasse, que gère l'homme avec lequel Eric a eu maille à partir, baptisée la Diane de Marcieu, vend aussi ses services à des chasseurs américains ou russes qui peuvent venir y chasser le chamois de Chartreuse.

Partie de chasse au chamois sur le domaine de chasse, la Diane de Marcieu - Capture d'écran youtube

L'impuissance du Parc de Chartreuse

Le parc naturel régional de Chartreuse se dit impuissant car il s’agit d’une propriété privée. D'ailleurs, le GR a été dévié. C'est pourquoi, une pétition circule pour le libre accès à la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse.

L'alpiniste-écrivain, Pascal Sombardier, celui qui a rendu célèbre la Tour Percée, grâce à son livre, est conscient que les tensions entre chasseurs et randonneurs ne datent pas d'hier. Mais elles se sont exacerbées ces derniers temps. "Dans ce secteur qui appartient au marquis de Quinsonas-Oudinot, de 750 hectares, il y a des tas de passages historiques qui datent, pour beaucoup, du début du 20ème siècle, équipés par le Touring Club de France. Il y a même des éléments de patrimoine culturel, comme une inscription romaine, à laquelle on ne peut plus accéder, car l'accès a été déséquipé par les chasseurs. Je trouve dommage que tout cela disparaisse au profit d'intérêts privés. Quant à la Tour Percée, cette merveille de la nature, on peut organiser sa fréquentation mais pas en interdire l'accès."

France Bleu Isère a tenté de recueillir la réaction du marquis de Quinsonas-Oudinot, qui n'a pas donné suite.