Chartreuse : un vacancier de 67 ans recherché dans le secteur du Mont-Granier

Un vacancier de 67 ans est toujours recherché en Chartreuse. Il est parti d'Entremont-le-Vieux samedi pour une randonnée en direction du Mont Granier mais il n'est pas rentré en fin de journée. Ce dimanche, plus de 20 pompiers et une dizaine de gendarmes, dont des militaires des PGHM de l'Isère et de la Savoie, l'ont cherché dans le secteur sans succès, malgré les moyens engagés et l'exploration de la zone grâce à un drone.

Les recherches doivent reprendre ce lundi matin, espérant que la météo permettent aux équipes de secours de survoler la zone en hélicoptère, ce qui était impossible dimanche.