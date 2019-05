Chassagne-Montrachet signe la 100ème convention de participation citoyenne de Côte d'or

Côte-d'Or, France

A Chassagne-Montrachet, signature vendredi de la 100° convention de participation citoyenne de Côte d'Or. Le dispositif est arrivé en France en 2006, il permet de mobiliser des habitants volontaires pour surveiller les comportements inhabituels dans leurs quartier. Surtout pas de patrouilles ou d'intervention, ces citoyens volontaires doivent alerter la gendarmerie ou la police. Selon le ministère de l'intérieur, cette vigilance réduit de 40% les cambriolages.

A quelques kilomètres de Chassagne-Montrachet, le maire de Meursault apprécie que son voisin s'engage lui aussi dans la participation citoyenne. Jean Claude Monnier sait bien que les malfaiteurs passent souvent de village en village : "plus il y aura de communes qui le feront, mieux nous serons protégé. S'il y a un problème dans un village et qu'on retrouve la même voiture dans une autre village, la gendarmerie pourra intervenir".

Solidarité de la vigilance

Brazey-En-Plaine est une des premières communes de Côte d'Or à avoir signé une convention de participation citoyenne. Le maire Gilles Delepau explique que s'est installée "une solidarité de la vigilance. On m'a dit récemment qu'un véhicule roulait tardivement et doucement comme s'il rodait. J'ai donné l'information à la gendarmerie. Les autorités peuvent faire des croisements avec des cambriolages qui ont eu lieu ailleurs".

Marcilly-Sur-Tille prête à signer une convention de participation citoyenne

A Marcilly-Sur-Tille, la commune ne s'est pas encore engagée dans le dispositif mais le maire souhaite lui aussi signer une convention de participation citoyenne avec la préfecture et les gendarmes. Daniel Lavèvre constate que la popualtion de son village a évolué : "les gens vivent de façon individualiste. Evidemment quand on est individualiste, on ne regarde pas ce qui se passe chez les autres. Il n'y a pas des cambriolages tous les quatre matins mais ça pourrait renforcer les rencontres entre citoyens. Y'a une époque, on oubliait de fermer les voitures. Maintenant, ce n'est plus conseiller de laisser ouvertes..."