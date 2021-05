VIDÉO - Double meurtre aux Plantiers : la chasse à l'homme continue

Plus de 24 heures après le double homicide survenu sur la commune des Plantiers dans le Gard, le tireur est toujours recherché. "300 gendarmes sont mobilisés" reconnait le colonel de la gendarmerie Laurent Haas. La zone de recherches, qui est escarpée, montagneuse et boisée, a été élargie. "C'est un quadrilatère de 15 kilomètres sur 15 kilomètres" affirme t-il. Sept hélicoptères balaient la zone. "Nous utilisons des moyens sophistiqués avec notamment de la recherche infrarouge pour détecter des signaux" prévient-il.

"Toutes les bergeries et les grottes du secteur sont sondées pour être sûr que le tireur n'a pas trouvé refuge à l'intérieur." - Le colonel Laurent Haas

Le tireur, qui est retourné chez lui après le drame, est un chasseur qui connait parfaitement le secteur. "Il n'est pas exclu qu'il ait pu prendre du ravitaillement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est doté d'armes d'épaule et d'armes de poing. C'est un adversaire déterminé" détaille Laurent Haas.

Ce mercredi matin, un chien Saint-Hubert participe également aux opérations : il a des capacités olfactives supérieures aux autres races.

Les habitants restent toujours confinés, sous la protection des forces de l'ordre. "Les gens se sont organisés. Ils circulent le strict minium. Ils se rencontrent librement dans les espaces où c'est possible, explique la sous-préfète du Vigan, Sabadia Tamelikecht. Ils sont en flux croisés évidemment avec les forces d'intervention, ils les voient, donc c'est pour eux un grand stress. Évidemment, on ne renforce pas ce stress. On est là pour fluidifier, expliquer autant qu'on peut, appeler les uns et les autres, aider le maire et ses équipes. C'est du téléphone, des déplacements, des rencontres, les uns chez les autres dans les maisons, dans la rue. Les gens se rencontrent sur la place du village."

"Il faut faire quand même attention car on ne sait pas de quoi il est capable." - Un chasseur résidant dans le secteur

Parmi les habitants confinés, ce chasseur explique être sur le qui-vive : "Je suis resté chez moi avec mon fusil à portée de main. Il faut rester chez soi et attendre que les forces de l'ordre fasse leur travail. Mais il faut faire quand même attention, car on ne sait pas de quoi il est capable".