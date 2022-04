Chasse à l'homme après une tentative de cambriolage à la station de ski de La Mongie

C'est une chasse à l'homme qui se déroule dans les Hautes-Pyrénées ce lundi. Les gendarmes ont engagé des moyens importants pour retrouver des cambrioleurs présumés. Dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu une tentative de cambriolage à la station de La Mongie. Les gendarmes ont été alertés et les recherches ont duré une partie de la nuit et de la journée. La directrice de la station de La Mongie annonce qu'elle va porter plainte.

Course-poursuite dans les vallées

Un dispositif très important et impressionnant a donc été déployé, explique le Capitaine Ferrière. Une dizaine de gendarmes ont été mobilisés dans un premier temps, puis une vingtaine. Mais pas seulement : deux hélicoptères dont un avec une caméra thermique, des motards et des maîtres-chiens. À la mi-journée de ce lundi, on recensait une vingtaine de gendarmes au sud de Bagnères-de-Bigorre, près d'Arreau, dans le secteur de Payolle. Leur but : retrouver trois hommes qui pourraient être impliqués dans un cambriolage à la station de La Mongie.

Vers 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, "ils ont cassé une porte pour tenter de vider les caisses de la billetterie" raconte Blandine Bernardet, directrice de la station de La Mongie. L'alarme s'est déclenchée et la société de sécurité qui surveille le site a pu intervenir rapidement et faire fuir ces personnes qui par ailleurs n'ont rien volé.

Les événements ont pris une autre tournure ensuite : une course-poursuite avec les gendarmes, en voiture et à pied. Les cambrioleurs présumés étaient d'abord dans une voiture qu'ils ont abandonnée, après avoir aperçu les gendarmes, entre Sainte-Marie-de-Campan et La Mongie. Puis ils ont été revus dans une autre voiture, volée en l'occurrence, mais qu'ils ont là aussi laissée en plan à Payolle, après avoir été repérés par les gendarmes.