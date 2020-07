Chasse à l'homme en Forêt Noire, à 40 kilomètres de Strasbourg

En Allemagne, une chasse à l'homme est en cours depuis le dimanche 12 juillet dans le secteur d'Oppenau, en Forêt Noire à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. Un homme d'une trentaine d'année a désarmé plusieurs policiers dans la matinée lors d'un contrôle. Il a réussi à prendre leurs armes et à s'enfuir. Selon le communiqué de la police allemande, cet homme avait été signalé dans le secteur, habillé en tenue de camouflage, avec un arc et des flèches. Il s'est avéré lors du contrôle qu'il avait aussi un couteau et un pistolet.

La police conseille aux habitants d'Oppenau de rester chez eux. De nombreux policiers allemands sont mobilisés depuis dimanche matin pour retrouver cet homme, un hélicoptère a été envoyé sur place. La police recommande de ne pas prendre d'auto-stopper dans les environs, et signale que des barrages routiers pourraient être mis en place.