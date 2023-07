Soupçonné de deux meurtres dont l'un à Chailland en Mayenne, un fugitif activement recherché

Depuis le mercredi 28 juin, c'est l'inquiétude à Chailland au nord de Laval en Mayenne. Un homme, potentiellement dangereux, est recherché. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans à Angers, le 22 juin dernier.

On apprend ce lundi, par le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard, qu'une cinquantaine de gendarmes et policiers sont mobilisés ainsi que des militaires du GIGN sur ce secteur.

Un homme tué à Chailland

Le procureur de la République d'Angers informe qu'un habitant de Chailland a été retrouvé mort à son domicile ce dimanche 2 juillet. Il s'agit d' un homme de 72 ans, ancien garagiste et ancien élu de la commune de Chailland. Quelques heures plus tôt, la victime est tombée nez à nez avec l'individu recherché, âgé d'une quarantaine d'années et originaire de l'île de la Réunion. Cet homme purgeait une peine criminelle à la maison d'arrêt d'Argentan (Orne) pour tentative de meurtre sur conjoint.

Le fugitif est toujours en fuite. Les recherches se concentrent désormais au nord d'Angers dans le Maine-et-Loire sur les communes d'Avrillé, de Montreuil-Juigné et de Cantenay-Épinard.

Plus d'informations à venir