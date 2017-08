Chassé-croisé : 291 infractions routières en trois jours dans les Pyrénées-Atlantiques

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a fait le bilan ce mardi du week-end de chassé-croisé sur les routes : entre vendredi et dimanche, 291 infractions ont été relevées dont une grande majorité liées à l’alcool.

Une fois encore cette année, le calendrier n’était pas propice à la conduite dans les Pyrénées-Atlantiques. Le week-end de chassé-croisé sur la route tombait au même moment que les fêtes de Bayonne. En trois jours de vendredi à dimanche, les forces de l’ordre ont répertorié 291 infractions dont 197 à cause de l’alcool au volant. "A titre d’exemple" dans son communiqué, le préfet rapporte qu’un jeune automobiliste qui avait le permis depuis moins de deux ans a été contrôlé près de Bayonne avec 1,28 g/l et "positif au stupéfiant". Six autres conducteurs ont été verbalisés parce qu'ils étaient au volant sous l’emprise de la drogue.

[@Fetes_Bayonne] A mesure que votre verre se vide, les risques augmentent. Ne vous gâchez pas la fête #FDB2017pic.twitter.com/AKASFisRDl — Police Nationale (@PoliceNationale) July 27, 2017

Fous du volant

Pendant ces contrôles routiers, les 150 gendarmes et les 185 policiers ont relevé 29 excès de vitesse en trois jours en sachant que ce chiffre ne prend pas en compte celui des radars automatiques.

Et puis, preuve que les messages de la Prévention Routière ont du mal à passer chez certain : 58 automobilistes ont eu une amende pour ne pas avoir respecté le b.a.-ba de la sécurité : la ceinture obligatoire, pas de téléphone en conduisant ou encore l'indispensable casque pour les motards.

Le préfet note que dans le département ce week-end-là, trois accidents de la route ont fait quatre blessés dont trois hospitalisés.