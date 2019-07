Chassé-croisé: bouchons et accidents en Corrèze

Ce samedi Bison futé hisse le drapeau rouge partout en France dans le sens des départs, orange pour les retours en raison du traditionnel chassé croisé des juillettistes et aoûtiens. En Corrèze le chassé-croisé des vacances occasionne bouchon et accident ce samedi.

Deux personnes ont été blessées dans un accident sur l'A20 en Corrèze tôt ce samedi matin et plusieurs bouchons sont d'ores et déjà signalés aux abords de Brive (photo d'illustration)

Corrèze, Département Corrèze, France

Ce samedi est classé rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours par Bison Futé. Le traditionnel chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens provoque des difficultés de circulation, notamment en Corrèze où un accident s'est produit tôt ce matin.

Deux blessés dans un accident peu avant l'Aire du Puy de Grâce

Vers 8h30 peu avant l'aire du Puy de Grâce en Corrèze, Une voiture qui roulait en direction du sud s'est retrouvée sur le toit. Les deux passagers ont été blessés selon les pompiers. Une femme de 49 ans souffrait de fortes douleurs abdominales ainsi que d'un traumatisme à l'épaule. Le second passager, un homme de 59 ans a lui été plus légèrement blessé. L'homme et la femme ont été transportés à l'hôpital de Brive. 19 pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une équipe du SMUR.

Plusieurs ralentissements sur l'A20 et l'A89

L'accident a provoqué un gros bouchon peu avant Perpezac-le-noir dès le début de la matinée. D'autres bouchons et ralentissements sont également signalés ce samedi en Corrèze. Notamment entre Perpezac-le-noir et Saint-Pardoux-l'Ortigier mais aussi aux abords de Brive. Il s'agit notamment du secteur où se fait la jonction entre les autoroutes A89 et A20.

Ainsi, à 11h15 ce samedi matin, près de 7.8 kilomètres de bouchons étaient relevés entre Donzenac et Ussac dans le sens Nord-Sud mais également un peu plus de 3 kilomètres dans le sens Sud-Nord.