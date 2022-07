Chassé-croisé de l'été : le camping du Rochat s'organise pour l'arrivée des aoûtiens

Ce vendredi après-midi, leurs valises sont déjà faites et remplissent la petite voiture. Théo et Marion viennent de passer une semaine au Camping du Rochat, à Châteauroux. Ce soir, ils rentrent dans la Vienne. "On vient de me dire qu'il y avait du monde sur la route, déjà aujourd'hui. Heureusement qu'on a un peu de temps et qu'on ne part pas demain !", s'amuse la jeune femme. Devant leur camping-car, Delphine et Rémi préparent eux aussi leur départ. Ils ont quitté les Cévennes en début de semaine, direction la Loire. Le couple compte bien éviter de prendre la route ce week-end. "On va passer deux jours au zoo de Beauval pour éviter d'être dans les bouchons. On reprendra notre chemin en début de semaine prochaine", racontent-ils. Dans les allées du camping, les vacanciers sont nombreux à fuir le chassé-croisé entre le mois de juillet et le mois d'août.

Beaucoup d'arrivées et de départs pendant deux jours

Mais pour Alexandre Charlot, le gérant de ce camping où se croisent en ce moment près de 250 personnes, il faut s'organiser. Depuis le début et jusqu'à la fin de l'été, le site est plein. Et dès ce samedi après-midi, il sait déjà que de nouveaux arrivants vont devoir patienter. "Tous les soirs, à partir de 15h et jusqu'à 20h, on n'arrête pas. On a entre 30 et 40 arrivées chaque soir. C'est un gros week-end : 24 mobil-homes partent et autant arrivent, plus les caravanes.....ça va être du sport !", plaisante-t-il. En comparaison avec l'année 2019, le camping a vendu 5.000 nuitées de plus, et a même dû recruter une personne supplémentaire pour gérer les réservations.