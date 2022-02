Chasse : le sénateur EELV d'Ille-et-Vilaine Daniel Salmon veut améliorer la sécurité

La chasseuse de 17 ans qui a tué samedi 19 février une randonneuse de 25 ans dans le Cantal va être déférée au tribunal ce mardi. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Les drames autour de la pratique de la chasse se multiplient. On se souvient de la mort d'un automobiliste à Laillé, près de Rennes, en novembre 2021 victime d'une balle perdue. Il faut apporter des solutions estime Daniel Salmon, sénateur Europe écologie les Verts d'Ille-et-Vilaine Daniel Salmon est membre de la mission de contrôle sur la sécurisation de la chasse.

EN SAVOIR PLUS :à Laillé, des maires bretons dénoncent l'inaction des pouvoirs publics

Des jours de non chasse.

"Nous explorons des pistes au sein de la mission de contrôle au Sénat" explique le parlementaire "la principale piste est d'éviter une confrontation permanente entre les utilisateurs des espaces naturels du monde rural et les chasseurs. Il faut des jours sans chasse. Nous avançons, en temps qu'écologistes, l'idée du week-end sans chasse. Est ce que c'est un week-end en totalité ou est ce qu'il faut laisser le samedi matin pour la chasse et peut être, à ce moment là, avoir également le mercredi après midi sans chasse ? Il y a des choses qu'il faut explorer, qu'il faut étudier". A cela se rajoute aussi la puissance des armes qui est un important facteur de risque et la nécessité d'une meilleure formation des chasseurs.

On a des carabines de forte puissance qui ont des portées de 3.000 à 4.000 mètres et s'apparentent à des armes de guerre. Est-ce qu'on ne peut pas réglementer ces armes - Daniel Salmon

La prolifération du grand gibier

Daniel Salmon estime aussi qu'il faut s'interroger sur la prolifération du grand gibier. "Pourquoi en est-on arrivé à cette situation" s'interroge l'élu qui évoque aussi la détresse des agriculteurs victimes des dégâts des sangliers. "Est-ce que c'est lié au modèle agricole, sans doute, est-ce que c'est lié à l'embroussaillement aux abords des grands axes routiers qui sont autant de refuges pour les sangliers, il y a aussi les chasses privées. il faut qu'on s'attaque à ce sujet-là car plus on aura de sangliers, plus on aura de battues et plus de risques d'accident".