"Chasse présidentielle" sur les Hauts Plateaux du Vercors : Jean-François Noblet condamné pour diffamation

Le naturaliste et militant écologiste Jean-François Noblet a été condamné ce vendredi 29 juillet pour diffamation par le tribunal correctionnel de Grenoble. Il était poursuivi par le président du Conseil départemental Jean-Pierre Barbier et par son vice-président Fabien Mulyk, après une "carte Blanche" sur France Bleu Isère consacrée à la chasse en octobre 2021. Jean-François Noblet y critiquait la manière dont le département avait fait voter au printemps une délibération pour créer une association de chasse chargée d'intervenir sur une partie des Hauts Plateaux du Vercors, une réserve naturelle de 17.000 hectares, qualifiant même cela de "chasse privée", un terme réfuté catégoriquement par le département.

Le tribunal condamne Jean-François Noblet à 2.000 euros d'amende avec sursis. Il doit aussi verser 2.000 euros à chacun des élus mis en cause, ainsi qu'un euro de dommages et intérêts. Enfin, le tribunal demande aux journaux qui avaient relayé l'affaire - Le Dauphiné Libéré, Le Parisien et Le Canard Enchaîné - de publier le jugement dans leurs colonnes.

"Je me réserve le droit de faire appel"

"Je prends acte de la décision du tribunal, je me réserve le droit de faire appel, a indiqué Jean-François Noblet à la sortie de la salle d'audience. En attendant, j'appelle les 89.400 signataires de la pétition contre l'ouverture de la chasse dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors à me soutenir et à relayer encore la pétition. Quand nous aurons 100.000 signatures, nous pensons que le Conseil départemental arrêtera définitivement la chasse sur cette propriété qui nous appartient à tous".

L'audience qui opposait le fondateur de la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature) aux deux élus avait eu lieu le 2 juin dernier au tribunal correctionnel de Grenoble.