Chasseneuil : il avait près de 700 images pédo-pornographiques sur son ordinateur

Un homme de 34 ans était jugé ce mercredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour détention d'images pédo-pornographiques. Un homme sans histoire et qui n'a jamais eu affaire à la justice.

Les enquêteurs ont retrouvé sur son ordinateur plusieurs centaines de photos illégales. Au total, ce sont près de 700 images qui étaient stockés sur son disque dur. Sur ces photos, on peut voir des mineurs. Les plus jeunes auraient à peine huit ans. Certains clichés évoquent des "scènes explicites de sexe, de violences voire de viol" explique le procureur qui décrit l'absence d'empathie du prévenu et sa perversion.

Tentative de corruption sur mineur

Les faits ont été commis de décembre 2015 à mars 2017 à Chasseneuil-du-Poitou. L'homme avait l'habitude d'aller sur un site internet pour diffuser ou se procurer des images. Il est également poursuivi pour tentative de corruption sur mineur.

Placé sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès

Son avocat rappelle "qu'il s'est livré de lui-même aux enquêteurs", il demande le renvoi de l'affaire, le temps qu'une expertise psychiatrique écrite soit versée au dossier, s'oppose à son placement en détention en rappelant que son casier est vierge. Les juges acceptent. Le prévenu est laissé libre sous contrôle judiciaire avec obligation d'un suivi médical. Il sera jugé le 31 janvier prochain.