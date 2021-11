Chasseur blessé par un ours: "l'action de chasse était tout à fait légale", dit la fédération de chasse

"Un arrêté préfectoral autorise la chasse au sanglier, notamment en battue, dans la réserve de chasse et de faune sauvage du Mont Valier", explique Jean-Luc Fernandez, le président de la fédération des chasseurs de l'Ariège. Cet arrêté de la préfecture du département stipule, en page 2, que "la chasse du sanglier, en battue, à l'affût, ou à l'approche est autorisée tous les jours" dans cette dite réserve.

C'est l'un des points que doit éclaircir l'information judiciaire ouverte ce vendredi 26 novembre : la zone dans laquelle un chasseur a tué une ourse qui venait de l'attaquer est-elle autorisée à la chasse ? Pour la fédération de chasse de l'Ariège, la réponse est oui. Elle s'appuie sur un arrêté préfectoral "relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021".

Chasse "légale et autorisée"

En page 2 de ce document, "des dispositions spécifiques à la réserve de chasse et de faune sauvage du Mont Valier" sont détaillées, explique Jean-Luc Fernandez. Dans le détail, on peut lire que "la chasse du sanglier, en battue, à l'affût, ou à l'approche est autorisée tous les jours" dans cette réserve. "L'action de chasse était tout à fait légale et autorisée par arrêté préfectoral", conclut le président de la fédération.

Infractions liée à l'interdiction de chasser "susceptibles d'être relevées"

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, la substitut du procureur de Foix, Léa Filippi, a expliqué que la battue pendant laquelle le chasseur a été blessé puis l'ourse tuée "a eu lieu, au moins pour partie, dans une zone qui est la réserve domaniale du Mont Valier. Cette zone fait l'objet de restrictions du droit de chasse et est régie par l'office nationale des forêts". "Des infractions au code de l'environnement, liées à l'interdiction de chasser sur le lieu des faits, sont susceptibles d'être relevées", conclut-elle.

Or, le président de la fédération de chasse va plus loin dans son argumentaire, il précise que cet arrêté "a été établi à la demande de l'Office national des forêts".