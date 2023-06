Chat écrasé par un train : un rassemblement à Bordeaux avant l'ouverture d'un procès contre la SNCF

C'est une affaire qui est devenue virale. Au mois de janvier dernier, Georgia et sa fille s'apprêtent à rentrer à Bordeaux en train, depuis la gare Montparnasse à Paris, accompagnées de Neko, leur chat. Après s'être échappé, l'animal s'est réfugié sur une voie, sous un des wagons du train. Mère et fille ont tenté d'empêcher son départ pour retrouver leur bête, mais en vain, et ce, malgré leurs multiples demandes auprès des agents en gare. Le train partira finalement à l'heure, mais les deux propriétaires retrouveront le corps de leur chat coupé en deux. Deux semaines après le choc, la Fondation 30 millions d'amis porte plainte contre la SNCF , pour "atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité".

Alors que l'audience s'ouvre ce lundi 19 juin au tribunal de police de Paris, Georgia a organisé un rassemblement, ce samedi 17 juin, devant le parvis de la gare de Bordeaux Saint-Jean.

" Je n'espère même pas une indemnisation, mais au moins une reconnaissance et des excuses publiques"

C'est un petit rassemblement qui se tient devant l'entrée de la gare. Ils sont six à avoir répondu à l'appel. Certains sont des proches de la famille, à l'instar de Marie-Noëlle, une amie de Georgia. La retraitée, qui a fait le déplacement depuis Arcachon avait l'habitude de garder le chat : "Je suis venue soutenir mon amie. Elle a eu beaucoup de peine et de chagrin". Elle aussi s'indigne des causes de la mort du félin : "Je trouve que la SNCF aurait pu un peu plus aider. Avant le démarrage du TGV, il y avait quand même le temps de rattraper le chat" déplore-t-elle. Pour témoigner de son soutien, elle a écrit un poème à la mémoire de Neko qu'elle a lu à voix haute lors du rassemblement.

Le poème de Marie-Noëlle pour Neko © Radio France - Hugo Deschamps

Des proches, mais seulement. Lorsque Bernard a eu vent de l'organisation de ce rassemblement, cela avait du sens d'y prendre part. Lui aussi retraité, il est par ailleurs bénévole pour l'association de défense des animaux L214. En guise de signe distinctif, son visage est caché par un masque représentant un chat. "Je trouve que la SNCF aurait pu attendre. Si ça avait été un enfant, elle aurait attendu" lance-t-il. Il ajoute : "Un chat, c'est un être vivant et sensible".

Camille a aussi rejoint le mouvement. Mère de famille de 32 ans, et aussi propriétaire de deux chats, elle a décidé de déposer une gerbe de fleurs devant la gare. Selon elle, la mort aurait largement pu être évitée. Quant au procès, "je n'espère même pas une indemnisation, mais au moins de la reconnaissance et une excuse publique" espère-t-elle.

Les soutiens de la famille sont venus avec des pancartes en hommage au chat © Radio France - Hugo Deschamps

"J'ai besoin de réponses pour pouvoir faire mon deuil"

Cinq mois après la mort de son chat, Georgia n'estime ne pas avoir eu d'échange concret avec la SNCF sur les circonstances de l'accident : "Au début, j'ai envoyé un mail pour leur raconter cette histoire, je voulais savoir comment cela était possible. En même temps, j'ai fait un post sur leur page Facebook, et c'est là que c'est devenu viral. Mais deux des dossiers que j'ai fait en ligne ont été considérés comme clos" explique-t-elle. Et malgré une pétition signée par près de 100 000 internautes, rien n'y fait : "Le seul moyen que j'ai d'échanger avec eux, c'est donc par la justice".

Tout ce que demande la propriétaire, à l'issue du procès, ce sont des explications : "J'ai besoin de réponses pour pouvoir faire mon deuil".