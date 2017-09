Chat mutilé : un rassemblement citoyen à Colmar

Un rassemblement silencieux se tiendra samedi devant le tribunal de grande instance de Colmar pour protester contre la mutilation d'un chat début août dans la ville.

L'affaire avait suscité une vague d'émotion début août : un chat mutilé, les deux pattes avant sectionnées, avait été découvert par sa propriétaire rue du Logelbach, à Colmar. Un rassemblement silencieux est organisé samedi 30 septembre, à 14h30, devant le tribunal de grande instance de la ville, place du marché aux fruits. L'initiative ne se fait pas à l'initiative de la propriétaire du chat, mais d'internautes qui ont créé un événement sur Facebook.

Début août, la police avait lancé un appel à témoin et la propriétaire du chat avait porté plainte. Plus d'un mois plus tard, fin septembre, le post Facebook de la SPA de Colmar a été partagée plus de 8.000 fois. Une pétition réunit plus de 8.000 signataires. L'animal a dû être euthanasié.