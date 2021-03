Château-Gontier : fermeture jusqu'à nouvel ordre du cloître du couvent des Ursulines en raison de dégradations

Des tags sur les murs, des masques, des mégots, des emballages de nourriture jetés par terre. Le cloître du couvent des Ursulines a été victime d'incivilités ces derniers jours, à Château-Gontier-sur-Mayenne. Les dégâts sont estimés à environ 40.000€. Le site touristique est donc fermé jusqu'à nouvel ordre, comme l'a indiqué Philippe Henry, le président du conseil communautaire du Pays de Château-Gontier, en séance mardi soir.

Pas de plainte

"On a constaté un certain nombre de dégradations comme des gravures à l'intérieur des pierres tendres de tuffeau" précise Philippe Henry. "C'est un haut lieu de la culture et du patrimoine que l'on souhaite préserver dans un bel état" poursuit l'élu. Aucune plainte ne sera déposée. Les élèves de plusieurs établissements scolaires avaient jusque-là l'habitude de prendre leur pause-déjeuner à cet endroit. "Ce ne sont pas forcément que des jeunes, mais peut-être que nous sommes tombés sur un groupe moins responsable. Ça fait des années que des jeunes viennent ici et on a jamais constaté de telles dégradations" observe Philippe Henry.

Une note aux proviseurs

Une note a été envoyée aux proviseurs des lycées de Château-Gontier-sur-Mayenne, pour que le personnel de l'éducation national rappelle aux élèves les bonnes manières. "De leur signifier l'importance du respect des biens publics. Notre vie scolaire échange avec les élèves, afin qu'ils soient vigilants. Que ce soit dans l'enceinte ou à l'extérieur de l'établissement. Aujourd'hui on est tous handicapé par la fermeture de cet espace" déclare Frédéric Lalanne, le proviseur du lycée agricole du Haut-Anjou.