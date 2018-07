Six personnes du lycée agricole de Château-Gontier sont confinées depuis 10 heures ce samedi matin, après une fuite de gaz. Les secours et les gendarmes sont sur place, une déviation a été mise en place.

Château-Gontier, France

Six personnes, des enseignants et du personnel, sont confinées depuis ce samedi matin à l'arrière du lycée professionnel agricole du Haut-Anjou, situé sur la route des Sablés à l'entrée de Château-Gontier. Les pompiers et gendarmes interviennent depuis 10 heures ce samedi pour une fuite de gaz à hauteur du lycée.

Déviation mise en place

La route départementale 28, qui va en direction de Sablé sur Sarthe, a été coupée à hauteur du rond-point. La circulation est déviée au niveau du Cormier, avant l'entrée sur Château-Gontier. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Si vous le pouvez, évitez le secteur.