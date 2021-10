Un jeune récidiviste condamné à 3 mois de prison ferme pour une série de vols à Château-Gontier-sur-Mayenne

Ce jeune Mayennais n'en est pas à son coup d'essai. Ce mardi matin, un jeune homme de 19 ans, récidiviste, a été condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laval, reconnu coupable d'une série de vols à Château-Gontier. Absent physiquement au procès, le prévenu est apparu sur les écrans de la salle d'audience, en direct de la prison du Havre, où il est incarcéré en ce moment-même pour des faits similaires.

Vols de sacs à main, téléphones portables

Entre fin 2021 et début 2021, ce jeune homme de 19 ans a pénétré dans trois maisons à Château-Gontier, "la nuit entre 1 et 3 heures du matin, explique-t-il pendant l'audience. J'essayais des portes de maison, des portières de garage, je rentrais sans faire de bruit et je prenais tout ce qui avait de la valeur." Comme par exemple des téléphones portables, des cartes bancaires et des chéquiers. Pendant son procès, ce jeune homme ne s'est caché derrière aucune excuse. "Je voudrais dire pardon auprès des victimes d’avoir violé leur intimité, témoigne-t-il. Je sais que ça peut être traumatisant, j’ai un dégoût d’avoir fait ça, ça ne m’a rien apporté. Désormais, je suis enfermé, je ne vois pas ma famille. J'ai pris conscience des choses."

Pour la procureure, "l'électrochoc carcéral", comme l'appelle, n'a pas eu lieu derrière les barreaux. "Ce jeune homme, je l'ai vu de nombreuses fois à la barre, dès sa majorité, raconte la procureure. Il commet les mêmes faits depuis des années. Il a dit le traumatisme que ça causait mais il a continué." Plus de mesures de clémence pour lui d'après elle, il faut des sanctions. La présidente du tribunal a retenu l'état de récidive et a suivi le ministère public pour le condamner à trois mois de prison ferme et 414 euros d'amende, ce qui équivaut aux indemnités demandées par les parties civiles.