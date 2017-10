Chateau-Renard : Aurian est mort suite à un coup de feu

Deux hommes de 22 et 23 ans sont mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire. L'adolescent de 16 ans, dont le corps avait été retrouvé en mars dernier dans le canal de Briare, est mort suite à un coup de feu lors d'une soirée en forêt après une soirée entre copains.

Ce soir-là ils sont quatre. La soirée commence dans un appartement de Chateau-Renard, à l'est du Loiret. Elle est très arrosée. Et elle continue au milieu de la forêt. Il y a Aurian, Kevin, 22 ans et son frère, décédé depuis d'une overdose. Et puis Kassim, 23 ans. Les quatre jeunes s'amusent avec une arme, Aurian s'écroule, il meurt sur le coup. L'autopsie révèle deux impacts de balle au niveau du ventre. Kevin assure qu'il s'agit d'un accident. Selon lui c'est frère, qui aujourd'hui n'est plus là pour témoigner qui a l'arme à la main au moment du tir. Il reconnaît que tous les trois ont paniqué, transporté le corps dans une voiture, avant de le jeter dans le canal.

Des vérifications à faire sur la thèse du tir accidentel

La voiture est incendiée, l'arme elle n'a toujours pas été retrouvée. A ce stade, c'est la thèse de l'accident qui est privilégiée. Mais Nicolas Bessone, le procureur de la République d'Orléans, reste prudent : "il y a des éléments à vérifier, à savoir si Aurian est bien décédé suite à un tir accidentel après une soirée arrosée entre amis, ou bien s'il a été tué par un groupe qui après l'avoir éliminé l'a jeté dans ce canal. En tout cas les indices graves et concordants révélés par l'enquête ont été jugés suffisants pour les mettre en examen pour meurtre, recel de crime et disparition de preuves". Les deux hommes sont placés en détention provisoire.

8 interpellations à Chateau-Renard mercredi matin

Six mois après la découverte du corps d'Aurian, l'enquête s'était accélérée mercredi matin, avec l'interpellation de huit personnes dans l'entourage de l'adolescent. Il avait disparu le 31 janvier 2017, c'est seulement le 10 mars qu'on avait retrouvé son corps dans le canal de Briare à Montcresson.