Deux jeunes impliqués dans l'agression d'une personne vulnérable ont été interpellés récemment par les gendarmes de Château-Renault et le PSIG d'Amoise. Chez l'un d'eux, les militaires ont trouvé un fusil à canon scié, et des sachets de cocaïne.

L'affaire remonte à la fin du mois de mars, le 29 mars précisément. Ce soir là, deux jeunes de 26 et 21 ans agressent violemment une personne vulnérable. Les 2 individus lui volent des objets et la menacent avec une bombe lacrymogène.

Grâce une enquête rapide et efficace, la brigade de Château-Renault interpelle un des deux auteurs sur un parking, après une discrète filature. Dans son véhicule (qu’il conduit sans détenir le permis) les gendarmes découvrent: un fusil de chasse à canon scié, une partie du préjudice du vol et des sachets de cocaïne. Le second individu, habitant à Tours, est lui interpellé au petit matin par plusieurs gendarmes casqués du PSIG d'Amboise. Il n'oppose pas de résistance.

Durant leur garde à vue, les deux jeunes reconnaissent 2 autres cambriolages. Ils ont été incarcérés en attendant d'être jugés. Le préjudice a été restitué à la victime. Une dette de stupéfiant semble à l’origine des faits.