Château-Renault : deux adolescents de 14 et 15 ans interpellés en flagrant délit de vols

Château-Renault, France

Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été interpellés à Château-Renault en flagrant délit de vols dimanche matin vers 3h du matin. Il s'agit de vols sur plusieurs voitures mais aussi de dégradations. Ce sont les gendarmes du PSIG d'Amboise qui ont procédé à l'interpellation après un signalement de suspects rodant autour de véhicules. Lors de leur interpellation, les deux jeunes garçons de 14 et 15 ans étaient porteurs de pied de biche et de tournevis. Ils ont été placés en garde à vue pour dégradations et tentatives de vols et vols. Ils ont été relâchés et se sont vus notifier une convocation devant le juge des enfants.