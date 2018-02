Trois mineurs âgés de 15 ans ont été interpellés à Château Renault et dans le quartier du Sanitas à Tours. Il y a une dizaine de jours, ils avaient volé une trentaine de clés à la mairie de Château Renault. Des trousseaux qui donnent accès au gymnase et aux écoles de la commune. Des intrusions et des dégradations ont été commises. Depuis, la mairie de Château Renault a procédé au remplacement des barillets, mais en attendant, les jeunes en ont profité pour s'introduire dans les différents bâtiments, notamment les écoles.

Il y a eu des dégradations sur le matériel et dans l'un des bureaux, un vol de chèques... Les gendarmes d'Amboise ont donc surveillé les lieux surtout la nuit, et ont installé une caméra. Finalement c'est grâce à l'utilisation de l'un des chèques par l'un des jeunes qu'ils ont pu interpeller un garçon de 15 ans qui habite au Sanitas à Tours. Il est scolarisé au lycée Beauregard de Château-Renault, tout comme ses deux complices. Deux adolescentes qui ont été placées en garde à vue. Les jeunes ont reconnus les faits, et les auditions se poursuivent. Les gendarmes d'Amboise se disent soulagés d'avoir mis un terme à ces agissements juste avant les vacances scolaires.