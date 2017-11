Château-Renault : un homme incarcéré après l'agression d'une adolescente de 16 ans

Un homme a été incarcéré après l'agression à caractère sexuel d'une lycéenne, vendredi dernier à Château-Renault. La victime, âgée de 16 ans, a réussi à mettre en fuite son agresseur alors qu'elle se rendait à son lycée.

C'est le 10 novembre dernier, vers 8 heures, que l'agression à caractère sexuel s'est produite. Alors qu'elle se rend à pied à son lycée à Château-Renault, une lycéenne de 16 ans est agressé par un homme. Ce dernier la fait chuter au sol avant de se jeter sur elle. Heureusement, la victime parvient à faire fuir son agresseur. Elle alerte ensuite ses parents et tous les trois déposent plainte à la gendarmerie.

L'agresseur âgé de 35 ans, qui habite le secteur, est rapidement interpellé grâce aux gendarmes de Château-Renault renforcés par la brigade de recherches d’Amboise et appuyés par le PSIG. Il a reconnu les faits au cours de sa garde à vu et affirme avoir agi par pulsion et à cause de l'alcool. Son procès qui devait se tenir ce lundi a été reporté. Il a été incarcéré en attendant sa comparution devant le tribunal correctionnel.