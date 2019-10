Château-Renault : un vol de bijoux commis par de faux agents des eaux

Château-Renault, France

Ce mercredi matin, vers 9h, de faux agents des eaux ont dérobé le coffre à bijoux d'une propriétaire de 90 ans, dans une maison de Château-Renault. Le mode opératoire est toujours le même. Deux hommes, se présentant comme de faux agents des eaux, pénètrent dans les habitations. L'un d'eux détourne l'attention du ou de la propriétaire, pour permettre au complice de fouiller la maison. Le vol de ce matin a permis aux deux hommes, âgés de 20 à 30 ans, de repartir avec des bijoux de famille comme des bracelets et une alliance.

Les voleurs n'ont pas été appréhendés et on ne sait pas à bord de quel véhicule ils circulent. La gendarmerie appelle donc les propriétaires et locataires à la plus grande vigilance dans ce secteur.