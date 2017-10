Château-Renault : une femme de 33 ans entre la vie et la mort après une querelle de voisinage

La victime est entre la vie et la mort ce dimanche. Elle a été projetée dans les escaliers d'un immeuble. Cette femme de 33 ans était en froid avec l'agresseur, un homme de 48 ans.

Une habitante de Château Renault âgée de 33 ans était encore ce dimanche soir entre la vie et la mort à l'hôpital. Samedi après-midi, elle a été projetée dans les escaliers d'un immeuble par l'un de ses voisins. Un drame sur fond de querelle de voisinage. Pour le moment on ne connaît pas le motif réel de cette agression. L'auteur présumé des faits est un homme de 48 ans. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera présenté à la justice lundi. On sait simplement que l'homme et la femme étaient en froid depuis une dizaine d'années.

La victime a rencontré son agresseur dans la cage d'escalier et a été projetée par ce dernier. Elle est retombée sur les cervicales

Aux enquêteurs, l'homme a expliqué qu'il a été réveillé alors qu'il faisait la sieste. Il est environ 16h samedi lorsque la victime rend visite à une amie. Elle tombe nez à nez sur son agresseur. L'homme l'attrape et la projette dans les marches des escaliers. La femme fait un vol plané de plusieurs mètres et retombe sur les cervicales. Elle est découverte quelques minutes plus tard en arrêt cardiaque et transportée au CHU où elle a été placée en coma artificiel. On sait que l'auteur présumé a déjà été condamné notamment pour des faits de violence.