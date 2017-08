Château-Thébaud: femme tuée dans un camp de gens du voyage, la piste accidentelle privilégiée

Les gendarmes privilégient la piste accidentelle après la mort d'une femme dans un camp de gens du voyage à Château-Thébaud mardi matin. La mère de famille de 28 ans a été tuée par balle. L'homme interpellé a été relâché, aucune charge n'a été retenue à son encontre.

La mère de famille de 28 ans tuée par balle dans la nuit de lundi à mardi à Château-Thébaud dans un camp de gens du voyage, l'aurait été "par accident". C'est la thèse privilégiée par les gendarmes de Rezé chargés de l'enquête. L'homme interpellé mardi a été relâché, aucune charge n'a été retenue à son encontre.

L'homme interpellé ne serait pas l'auteur des coups de feu

Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune Vendéen se rend rue des châtaigniers, dans le parc d'activités de la commune de Château-Thébaud. L'homme ne connaît pas les lieux, c'est son premier jour de travail dans une nouvelle entreprise.

Il se trompe et fonce sur une caravane dans le camp installé là, s'en suit une altercation au cours de laquelle la jeune femme est mortellement blessée. Le conducteur du véhicule s'enfuit et est interpellé un peu plus tard à Vertou, à quelques kilomètres de là.

L'homme n'est plus en garde à vue depuis mercredi soir, aucune charge n'a été retenue contre lui, il ne serait pas l'auteur des coups de feu. Les gendarmes de la compagnie de Rezé poursuivent leur enquête mais privilégie la thèse d'un tir accidentel.