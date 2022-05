Châteaubriant : 10 ans après "l'affaire de la remballe", Castel viande jugé pour tromperie sur la marchandise

C'est ce qu'on a appelé à l'époque "l'affaire de la remballe" pour écouler de la viande périmée. Ce jeudi et ce vendredi (5 et 6 mai), l'abattoir Castel Viandes de Chateaubriant, son PDG et deux de ses cadres seront sur le banc des prévenus du tribunal de Nantes notamment pour "tromperie sur la marchandise" et "mise sur le marché de produits préjudiciables à la santé". Les faits reprochés remontent à la période 2010-2013. Une perquisition avait eu lieu en février 2013 après qu'un ancien cadre a expliqué avoir été témoin de remballe de steaks avariés. L'avocat de la société va plaider la relaxe.

L'alerte lancée par un ancien cadre de l'abattoir

C'est en plein scandale Spanghero, cette société de l'Aude qui a écoulé de la viande de cheval dans des lasagnes censées être au bœuf, que cette affaire éclate à Châteaubriant. Là, tout part d'un ancien cadre, licencié fin 2008, qui dit avoir été témoin de remballe de steaks avariés. Ses précédentes alertes aux services vétérinaires n'ayant jamais abouti, explique-t-il, il va voir les gendarmes. Une perquisition est menée à la mi-février 2013 dans les locaux de Castel Viandes à Châteaubriant, un employeur important de la ville qui compte quelques 300 salariés.

Une manifestation de soutien à Castel viande à Châteaubriant

Quelques jours plus tard, Flunch et Mc Donald, de gros clients, suspendent leurs approvisionnements. L'activité baisse et les salariés évoquent le risque de fermeture, due à ce qu'ils nomment "la rumeur". Un mois après la perquisition, une manifestation en soutien à l'abattoir a lieu. Le maire Alain Hunault y participe.

Castel viande retenu dans le cadre du plan de relance en 2021

Les semaines, les mois, les années passent, jamais l'entreprise ne perd son agrément. L'État la retient même fin 2021 dans le plan de relance : à la clé une enveloppe de près de deux millions d'euros d’argent public pour moderniser son outil de production. "Le constat fait par la gendarmerie en 2008 a été suivie de plusieurs contrôles renforcés qui n'ont pas révélé de manquements de la part de l'abattoir", explique la préfecture de Loire-Atlantique. "Depuis, des contrôles sont régulièrement réalisés et aucune non conformité majeure n'a été révélée. L'entreprise a conduit une action de modernisation pour sécuriser ses process, s'est engagée dans des filières de type "Label rouge" soumises à des démarches qualité exigeantes. L'entreprise se situe dans un bassin où la forte densité d'éleveurs de viande bovine requiert la présence d'un abattoir de proximité".

Des centaine d'exemples de viande vendue alors que l'entreprise la savait contaminée

Revenons-en à "l'affaire de la remballe". L'enquête évoque de la viande contaminées à la salmonelle ou à la bactérie e-coli, de la remballe clandestine, une entreprise particulièrement désinvolte notamment à l'égard des normes sanitaires. "Nous avons, dans le dossier, des centaines d'exemples de viande qui a été vendue à Flunch, à Marie, des transformateurs, alors que l'entreprise la savait contaminée", assure Me Eva Joly qui défend le lanceur d'alerte et la CGT de l'agroalimentaire.

Jamais de plaintes en raison de maladies liées aux produits de Castel viande

Castel Viande, pour sa part conteste l'ensemble des faits selon son avocat. Ainsi pour Me Benoit Chabert il n'y a jamais eu de viande périmée sur le marché et, dit-il, aucun souci de santé imputable à son client. "Lorsqu'un personne explique, de façon claire et par médias interposés, qu'il y a un risque sanitaire, on le croit obligatoirement", assure Me Chabert. "Et, à partir de là, l'enquête est une enquête qui dit : "il faut absolument qu'on trouve". Il n'y a jamais eu, au cours de cette période, des plaintes en raison de maladies, de symptômes, qui seraient liés aux produits de Castel viande".

Quelles sont les peines encourues ?

Concernant la tromperie, les peines encourues sont un emprisonnement de deux ans, une amende de 300.000 euros ou 10% du chiffre d'affaire. Pour la mise sur le marché d'un produit d'origine animale préjudiciable pour la santé : cinq ans d'emprisonnement, 600 000 euros ou 10% du chiffre d'affaires. Des peines complémentaires sont également prévues dont l'interdiction de l'activité professionnelle pour une durée de cinq ans.