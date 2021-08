Une dame de 82 ans a demandé de l'aide à son voisin pour sortir sa voiture ce lundi. Malheureusement elle a un peu trop reculé et a donc coincé cet homme de 86 ans entre le mur et son véhicule.

Châteaubriant : il se retrouve coincé entre la voiture de sa voisine et un mur

Un homme de 86 ans a été transporté à l'hôpital dans un état grave après avoir été coincé entre un mur et une voiture. Ce lundi matin aux environs de 10h, une dame âgée de 82 ans a demandé de l'aide à son voisin pour sortir son véhicule.

Cette dernière aurait reculé un peu trop fortement et aurait donc coincé son ami entre le mur et sa voiture. La conductrice était sous le choc et n'a pas osé bouger le véhicule. Ce sont les pompiers à leur arrivée qui ont sorti cet homme de cette situation.