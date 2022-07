Châteaubriant : en un quart d'heure, la tribune du stade de foot détruite par un incendie

Il ne reste quasiment plus rien de la tribune en bois du stade de foot de Châteaubriant.

Elle avait donné son nom au stade, le stade de la Ville en bois, et elle lui donnait aussi son charme : la tribune, en bois donc, du stade de foot de Châteaubriant a entièrement brûlé, ce lundi en fin d'après-midi. Tout est allé très vite puisqu'en à peine un quart d'heure, tout était détruit.

Un spectacle de désolation

"C'est un spectacle de désolation", résument le maire de Châteaubriant, Alain Hunault et le président des Voltigeurs, Jeff Viol. En quelques minutes, ils ont vu partir en fumée la seule tribune du stade. "Elle était vieille, le bois était donc très sec, ce qui explique la rapidité de l'incendie". Il n'en reste quasiment plus rien : des morceaux de bois calcinés et la tôle tordue du toit.

Tout à brûlé en quelques minutes. - Jeff Viol

Facile d'accès

Ce lundi soir, on ignorait l'origine du feu. Le stade se situe juste derrière une zone commerciale, il est facile d'y accéder. La tribune pouvait accueillir 500 spectateurs. Les Voltigeurs de Châteaubriant doivent reprendre le championnat de National 2 le 20 août, face à Chambly.