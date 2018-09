L'audience se tient ce mercredi après-midi devant le tribunal des prud'hommes de Nantes. Pierre Hinard espère obtenir l'annulation de son licenciement.

C'est en décembre 2008 que le responsable qualité viande est mis à pied pour "faute et insubordination", une heure seulement dit t'il après avoir lancé l'alerte et déclaré la remballe de viande avariées à l'inspection vétérinaire.

Pierre Hinard est licencié, mais il n'en reste pas là. Il publie un livre."Omerta sur la viande". 234 pages. Il y dénonce une pratique de remballe, des steacks impropres à la consommation reconditionnés et vendus aux industriels, notamment aux restaurants Flunch. Le livre se vend bien. Plus de 15 000 exemplaires écoulés.

La société porte plainte en diffamation. Puis la veille du procès début janvier 2018, elle fait machine arrière. Castel Viandes abandonne ses poursuites à l'encontre de Pierre Hinard. En parallèle la société est poursuivie pour tromperie aggravée; Castel Viandes en tant que personne morale, le PDG du groupe, la responsable qualité, l'ingénieur en charge de la production sont mis en examen. L'instruction est toujours en cours, cinq ans après les perquisitions la date du procès n'est pas connue.

Aujourd'hui c'est une autre audience qui se tient, 10 ans après les faits, Pierre Hinard demande l'annulation de son licenciement et il est confiant.

Je suis confiant car il y a eu l'abandon du procès en diffamation. Le champ est beaucoup plus dégagé. Ils reconnaissent que tout ce que j'ai révélé est exact - Pierre Hinard

L'ancien cadre de chez Castel Viandes, devenu agriculteur espère obtenir gain de cause pour lui et tous les autres lanceurs d'alerte.

Si le licenciement est annulé, c'est une victoire pour les lanceurs d'alerte et la cause commune. Cela prouverait qu'en France on ne peut pas faire taire la vérité - Pierre Hinard