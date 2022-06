Châteaubriant : six mois de prison avec sursis pour le PDG de l'abattoir Castel Viandes

Dans l'affaire de viande présumée avariée entre 2010 et 2013, le PDG de l'abattoir de Châteaubriant a écopé, ce jeudi par le tribunal correctionnel de Nantes, de six mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. La société est elle aussi condamnée à une forte amende.

On l'a appelée "l'affaire de la remballe". Le tribunal correctionnel de Nantes a condamné, ce jeudi après-midi, la société Castel Viandes, basée à Châteaubriant en Loire-Atlantique, pour "tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise" et "mise sur le marché de produits d'origine animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé". Elle est condamnée à verser une amende de 40.000 euros. Le Président Directeur Général de l'abattoir écope quant à lui de six mois de prison avec sursis et de 10.000 euros d'amende.

"Par cette décision, le tribunal acte le fait qu'il n'y a eu aucune victime, sinon les peines auraient été beaucoup plus lourdes. Et la relaxe de deux salariés symbolise le fait qu'il n'y a eu ni manipulation, ni organisation", a immédiatement réagi l'avocat de Castel Viandes et de son PDG, Me Benoît Chabert.

Pendant trois ans, entre 2010 et 2013, la société Castel Viandes, basée à Châteaubriant en Loire-Atlantique, a été reconnue coupable d'avoir fait de la remballe de viande avariée. Une perquisition avait eu lieu en février 2013 après qu'un ancien cadre a affirmé avoir été témoin de remballe de steaks avariés. Dans ce procès, dix ans après les faits, les trois avocats de la défense avaient plaidé la relaxe. Seuls les deux cadres ont finalement été mis hors de cause par la Justice.