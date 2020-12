Châteaubriant : une voiture en feu sur la voie ferrée, le conducteur recherché

Après une course poursuite avec les forces de l'ordre, le conducteur a traversé la barrière de sécurité pour finir sur une voie ferrée, ce mardi 29 décembre après-midi, à la sortie de Châteaubriant. L'homme est toujours recherché par les gendarmes.

Les gendarmes sont toujours à la recherche d'un homme, ce mardi 29 décembre, à 16 h 30 : après une course poursuite, le conducteur a chuté sur une voie ferrée avant de prendre la fuite à pied.

Voiture en feu sur la voie

C'est une équipe des douanes de Rennes qui lance l'alerte, en début d'après-midi. Lors d'un banal contrôle de circulation, sur la quatre voies entre Nantes et Rennes, au niveau de Puceul, le conducteur refuse de s'arrêter ; c'est le début d'une course poursuite qui s'achève quelques kilomètres plus loin à Erbray, à la limite de Châteaubriant.

Près du lieu-dit Launay Pitro, après une sortie de route avant un pont, le fuyard finit sa course sur la voie ferrée. Sa voiture prend feu ; lui, prend la fuite à pied. Les gendarmes poursuivent alors les recherches.

Circulation interrompue sur l'axe Nantes-Châteaubriant

Les pompiers sont intervenus rapidement pour éteindre l'incendie, mais l'alimentation électrique a dû être coupée. En conséquence, la circulation a été interrompue sur l'axe Nantes-Châteaubriant.