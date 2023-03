Châteaulin : ils sauvent un automobiliste au péril de leur vie, "j'ai cru qu'on y passerait tous les deux"

Il est un peu plus de 20h30 lorsqu'Emma sort du travail ce jeudi. La jeune femme de 29 ans est maître-nageuse à la piscine de Châteaulin. "Je me suis arrêtée un peu plus loin parce que j'avais un coup de fil à passer et que c'était la tempête. Donc j'ai préféré m'arrêter et dans mon champ de vision, j'ai vu un véhicule et surtout je ne l'ai plus vu, alors qu'il y a que le canal au bout de cette route, raconte Emma. Je me suis approchée avec mon véhicule et j'ai vu que la voiture était dans l'eau." Aussitôt, elle appelle son collègue, Thibault, qui la rejoint immédiatement, puis les pompiers.

Aspirés vers le fond

Par chance, le maître-nageur de 45 ans a sa combinaison de surf dans sa voiture. Il l'enfile, et saute à l'eau. *"Le véhicule avait commencé à partir vraiment assez loin sur le canal et il a commencé à piquer par l'avant et à coule*r", se souvient Thibault. Il nage dans une eau à moins de dix degrés jusqu'à la voiture mais "les portes avant étaient fermées". Il arrive finalement à ouvrir la porte arrière. Et là, "l'eau s'est complètement engouffrée dans le véhicule. En 20 secondes, on a été aspirés au fond. J'ai réussi à tirer la personne qui n'avait pas sa ceinture heureusement. Puis j'ai réussi à la tirer par l'arrière. Elle était dans un état un peu second, et j'ai réussi à l'extraire du véhicule. Non sans mal puisque j'ai failli la lâcher. J'ai cru qu'on allait y passer tous les deux." Il parvient finalement à remorquer l'automobiliste. "On est à un peu plus de la moitié du canal, et je suis à bout de force, poursuit Thibault. Emma a sauté à l'eau tout habillée pour m'aider à parcourir les derniers mètres et hisser l'homme sur le rivage."

Peur de mourir

L'homme de 53 ans est pris en charge par les pompiers et emmené à l'hôpital de Quimper. Ce sauvetage aura duré moins de cinq minutes, mais Thibault a l'impression que cela a duré bien plus longtemps. Le maître-nageur ne réalise pas qu'il a sauvé la vie de quelqu'un. Il a surtout eu très peur. Peur de mourir. "Quand j'ai plongé, je n'ai pas pensé, se souvient Thibault. À un moment donné, je me suis dit que j'avais un choix à faire et là, la personne qui ne disait pas un mot m'a regardé et je me suis dit 'je ne veux pas la laisser, parce que je ne peux pas vivre avec ça'. Et là, j'ai eu très peur parce que le poids de l'eau sur la portière ouverte de la voiture faisait que mon pied était resté coincé dans la porte et je ne pouvais pas rouvrir la porte pour sortir du véhicule." Il pense que l'adrénaline l'a sauvé : "Ça donne beaucoup de force."