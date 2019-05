Châteaumeillant : enquête à sens unique dans le meurtre de Fernando Mourao ?

Châteaumeillant, France

Le voisin de la victime, Gilles Tourny, a été mis en examen pour meurtre et on devrait savoir dans les prochaines semaines s'il sera renvoyé devant les assises. Son avocat dénonce un acharnement et met en cause le comportement du gendarme enquêteur contre qui il a donc porté plainte : " Ce qui nous est narré, c'est des suspicions autour d'un enquêteur qui essaierait d'influencer les témoins, détaille Me Sylvain Cormier, avocat de Gilles Tourny. Il y a des documents dans le dossier, qui montrent que l'enquêteur a fait une fixette sur mon client, négligeant tout le reste." Pour l'avocat de la défense, l'enquête aurait été tout simplement "bâclée".

Le tribunal de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Me Cormier réclame de nouveaux actes comme des expertises Adn, et un nouvel examen médico-légal pour dater plus précisément le moment de la mort. Selon lui, les recherches n'ont pas été assez poussées notamment autour de la famille de la victime. Le dossier d'accusation contre son client serait "vide". Gilles Tourny a d'ailleurs été relâché au bout de quatre mois de détention préventive. Fernando Mourao, 60 ans, avait été retrouvé par son voisin, baignant dans son sang, à son domicile : le retraité avait été tué de quatre balles dont deux dans la tête. Les imprécisions de Gilles Tourny avaient poussé les enquêteurs à resserrer l'étau sur lui.