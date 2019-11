Châteaumeillant : enquête ouverte après une mort accidentelle à l'Ehpad

Châteaumeillant, France

La famille n'a pas porté plainte, mais le procureur de Bourges veut établir toute la lumière sur ce décès. La maison de retraite reconnait une faute commise par les salariés qui travaillaient cette nuit là. Ils étaient trois et notamment un agent chargé d'ouvrir les portes des chambres de ces résidents à risque pour s'assurer deux fois par nuit que tout allait bien. Cet agent explique le directeur de la maison de retraite n'a pas effectué les deux rondes qui lui incombaient à 1H et 4H du matin. Si cela avait été fait, peut-être que la chute de son lit, de cette vieille dame aurait été remarquée plus tôt. Et non pas à 5H30 du matin. Le médecin du SMUR n'a pu que constater le décès, malgré les deux matelas disposés de part et d'autre du lit qui était abaissé mais pas au plus bas comme cela aurait dû l'être. L'agent de nuit avait pourtant assuré aux gendarmes avoir fait une ronde vers deux heures du matin, mais le logiciel qui surveille les ouvertures de porte des chambres des résidents a prouvé le contraire. Cette personne et ses deux collègues, de service cette nuit là, vont être sanctionnés, précise le directeur de la maison de retraite. Depuis cet accident, les rondes de nuit ont été renforcées dans l'établissement.