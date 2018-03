Châteauneuf-les-Martigues, France

Ils sont en train de remplacer vos vieux compteurs électriques. Les compteurs Linky, ces compteurs verts et intelligents, se multiplient dans les foyers français. Enedis en a posé plus de 7 millions mais ces compteurs inquiètent les consommateurs. Ils seraient même dangereux selon certains.

Geoffrey est de ceux-là. Ce père de famille Châteauneuf-les-Martigues s'est fait une grosse frayeur le 20 février dernier : le rez de chaussé de sa maison a entièrement brûlé. "Il était minuit, je travaillais sur mon ordinateur quand j'ai compris que quelque chose n'allait pas", raconte-il. "Je suis descendu à la cave et j'ai vu de la fumée."

"On a tout perdu"

Il identifie très vite l'origine du feu. "J'ai ouvert le coffret et _j'ai vu le boîtier vert, le nouveau compteur Linky qui était en train de cramer_." Geoffrey ne peut pas jeter d'eau sur le compteur électrique. Il prévient les pompiers mais tout va très vite : "Tout le rez de chaussée a quasiment brûlé, il y a de la suie partout, on n'a rien pu récupérer, on a tout perdu".

La famille de Geoffrey a pu être relogée mais il ne veut plus entendre parler des compteurs Linky : "Que ce soit un problème de branchement ou un problème interne, un défaut électronique mais je sais que cela vient de son compteur Linky. J 'avais parlé avec l'installateur du compteur, il m'avait expliqué qu'il avait été formé rapidement et qu'il obtenait une prime à la fin du mois s'il installait 10 compteurs par jour, donc il travaille vite et cela ne va pas avec bien".

Les collectifs anti-Linky dénoncent des nuisances et des méthodes

Selon la présidente du collectif anti-Linky de Marseille, les compteurs Linky présente d'autres nuisances, comme ces ondes électromagnétiques dont on ne sait pas encore, selon Isabelle, quels effets elles ont sur la santé. Isabelle s'inquiète aussi pour le respect de la vie privée. Selon elle, "on nous vole nos données personnelles. Enedis contrôle les compteurs électriques et peut savoir si vous êtes là, pas là, si vous prenez une douche le matin, si vous rechargez votre véhicule électrique et ces données peut être vendu à des fins commerciales".

La présidente du collectif raconte aussi que certains compteurs sont posés la nuit ou pendant que les personnes sont en vacances. Isabelle témoigne aussi des méthodes de certains installateurs qui affirment que c'est obligatoire d'avoir un compteur Linky. Or, rappelle Isabelle, "ce n'est absolument pas obligatoire, ce sont seulement des recommandations".

La Cours des Comptes a publié début février dans un rapport ses conclusions sur les compteurs Linky qu'elles jugent "trop couteux" et "pas assez avantageux" pour les consommateurs.